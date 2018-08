Liberias præsident vil give Arsène Wenger landets største hæder

Politiske modstandere mener ikke, at præsidenten skal hædre nogen, der kun har gjort noget godt for ham.

Liberias præsident, den tidligere fodboldstjerne George Weah, planlægger at give den tidligere træner i Arsenal Arsène Wenger landets største hædersbevisning.

Det skal ske ved en ceremoni fredag, men beslutningen bliver nu kritiseret af landets opposition.

George Weah, der blev valgt til præsident sidste år, planlægger ved samme lejlighed også at hædre en anden fransk fodboldtræner, nemlig Claude Le Roy.

Men oppositionen mener, at præsidenten skal hædre folk, der har gjort noget for landet og ikke kun for præsidentens karriere.

Le Roy opdagede Weah, da han i 1980'erne spillede for en klub i Cameroun. Han anbefalede ham til Wenger, der dengang var Monacos træner.

Wenger tog imod rådet og hentede Weah, der endte med at spille for Monaco, Paris Saint-Germain og AC Milan. Han er fortsat den første og eneste afrikaner, der har vundet Fifas pris som "Årets Fodboldspiller". Det skete tilbage i 1995.

Liberias sportsminister, D. Zeogar Wilson, siger, at Wengers hæder vil give ham rang af ridder. Både Wenger og Le Roy, der i øjeblikket er træner for den vestafrikanske republik Togo, forventes at deltage i ceremonien fredag.

Men Darius Dillon, der er en af præsidentens politiske modstandere, mener ikke, at George Weah skal give landets største hæder til nogen, der kun har gjort noget for præsidentens "personlige liv".

- Landets største hæder kan ikke gives til nogen, der ikke har gjort noget direkte for nationen, siger Dillon.

Emmanuel Gonquoi, der er medlem af partiet Økonomiske Frihedskæmpere i Liberia, kalder hædersbevillingen for "komplet spild af tid".

Sportsministeren er dog langt fra enig i kritikken:

- Da borgerkrigen i Liberia var på sit højeste, var det eneste lyspunkt for landet George Weah og hans overlegenhed. Hvordan kan vi ikke hædre disse mænd, der hjalp ham på vej?

51-årige Weah blev født i et slumområde i udkanten af Liberias hovedstad Monrovia.

I 1995 dedikerede han sin pris som "Årets Fodboldspiller" til Arsène Wenger, og da han vandt præsidentvalget i 2017, blev Wenger inviteret med til indsættelsesceremonien.