Lettet cheftræner: Mine spillere bevarede roen

Jesper Jensen var meget tilfreds efter sejren over Aarhus United, og han mener, at billetten til semifinalen giver ro på bagsmækken.

TEAM ESBJERG - SLUTSPILLET: - At vi allerede nu er sikker på at komme videre til en DM-semifinale, betyder, at vi nu kan gå "all-in" i vores semifinale i EHF Cuppen på søndag. Det gør også, at vi måske kan spare spillere i de to resterende slutspilskampe, hvis bliver brug ford et.

Jo, Jesper Jensen var yderst tilfreds efter tirsdagens slutspilssejr på udebane over Aarhus United.

- Jeg synes, at vores modstander gjorde det virkelig godt. Det er et hold, man skal regne med. Det var en rigtig fin håndboldkamp, og efter min mening er det den bedste kamp i vores slutspilspulje indtil videre, vurderede han.

Team Esbjerg var slemt presset undervejs og var bagud 15-13 seks ind i anden halvleg, men derefter scorede Jensens tropper seks mål i træk, og så var der egentlig ikke få forfærdelig meget mere at komme efter.

- Vi bevarede roen, og det blev afgørende. Desuden har vi en god bred trup, og det betyder, at vi kan holde kadencen i 2 x 30 minutter. På det punkt var vores modstander noget mere udfordret.

Rikke Granlund passede målet i de første 50 minutter, og det gjorde hun rigtig flot.

- Nu har Sandra (Toft, red.) stået de seneste gange, så "Bobo" har stået lidt i skyggen, men hun spillede en stor kamp. I slutfasen fik Aarhus så lige et par mål fra fløjen, hvor Rikke egentlig var tæt på, og så er det dejligt, at Sandra kom ind og lukkede af.