Lettet Wozniacki efter sejr: Formen er på vej tilbage

Den danske tennisstjerne er glad for at have spillet sig videre ved den kinesiske turnering Wuhan Open.

Efter et resultatmæssigt sløjt efterår var det en lettet Caroline Wozniacki, der lod sig interviewe, efter at hun tirsdag spillede sig videre ved WTA-turneringen i Wuhan i Kina med en sejr over svenske Rebecca Peterson.

- Det føles godt at vinde min første kamp her. Det var en hård en.

- Hun har spillet godt på det seneste, og jeg vidste, at det ikke ville blive let, men jeg er glad for at komme videre til næste runde, sagde danskeren i det officielle vinderinterview efter kampen.

På grund af en række mindre skader har det været svært for Wozniacki at bygge en god kampform op på det seneste. Men det går fremad med fysikken nu.

- Kroppen føles god. Jeg er her for at spille nogle kampe og forsøge at komme i bedre form, sagde Wozniacki tirsdag.

Hun er nu klar til tredje runde af den kinesiske turnering, hvor Mónica Puig fra Puerto Rico venter.

Wozniacki nåede blot anden runde i Wuhan sidste år, og hun har derfor kun få point at forsvare.