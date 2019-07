Lettet Roskilde-anfører glæder sig over første punktum

Mikkel Thygesen glæder sig over, at DIF har frikendt FC Roskilde-spillere i at have spillet på egne kampe.

FC Roskildes anfører, Mikkel Thygesen, er glad for, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) efter en undersøgelse af spillerne ikke har fundet grundlag for at køre en matchfixingsag mod klubbens spillere.

DIF undersøgte, om Roskilde-spillerne har spillet på kampe, de selv har deltaget i.

- Jeg er glad for, vi nu er kommet så langt. Det har været en svær situation for os spillere at være i. Det har været en stor belastning at have hængende over os. Derfor er vi selvfølgelig også glade for, at DIF nu har sat punktum for deres vedkommende med det resultat, som vi alle sammen havde regnet med.

- Men det bliver rigtig dejligt, når politiet også bliver færdige med deres undersøgelse, så der kan sættes endelig punktum, og vi alle sammen kan komme videre, siger Mikkel Thygesen på vegne af spillertruppen i en pressemeddelelse udsendt af Spillerforeningen.

Han henviser til, at politiet stadig undersøger, om der har fundet matchfixing sted.

Sagen blev indledt, da den nu forhenværende cheftræner Christian Lønstrup på et møde med spillertruppen hævdede, at han vidste, at en kamp mellem FC Roskilde og Lyngby havde været fixet.