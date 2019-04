Lettelse hos KIF: Nu begynder en ny turnering

Trods nederlaget på 25-28 i Aalborg kunne KIF stryge sveden af panden med lettelsens suk. Skjern-sejr sender TMS Ringsted ned i 1. division. KIF indleder nedrykningsspil hjemme mod Nordsjælland.

KIF: Lørdag eftermiddag balancerede KIF Kolding på kanten af et farvel til Danmarks bedste håndboldrække. Havde TMS Ringsted leveret sensationen i Skjern, ville KIF være ude af det gode selskab for første gang siden 1984. Ringsted tabte, og så kunne KIF styre fri af direkte nedrykning trods et nederlag på 25-28 i Aalborg. - Jeg ved hele vejen, hvad der står. Spillerne fik ikke noget at vide, men jeg fandt ud af, at nogle af dem alligevel prøvede at kigge ud på Mattias Thynell bag bænken for at finde ud af det. Men de havde fået at vide, at de skulle holde fokus her, sagde Lars Rasmussen. Og det gjorde KIF'erne, der leverede en god holdpræstation. En af de bedste i 2019. Pausestillingen var 12-12, og gæsterne sprællede videre efter pausen. - I dag spillede vi som et hold. Vi spillede god håndbold, og vi var fine i forsvaret, mente Lars Rasmussen.

kampen i tal Aalborg-KIF 28-25 (12-12)Topscorer, Aalborg: Janus Smarason 7



Målscorere, KIF: Olafur Gustafsson 5, Kasper Irming 4, Andreas Væver 4 (3), Jens Svane 4, Andreas Flodman 4, Martin Mauer Larsen 2, Alexander Morsten 1, Mathias Daugård 1



Udvisninger: Aalborg 2, KIF 4



Tilskuere: 4.013

Starter mod Nordsjælland De gode takter får KIF også brug for, når holdet indleder et nedrykningsspil mod Ribe-Esbjerg, Nordsjælland, Mors-Thy og Lemvig-Thyborøn, hvor hvert hold spiller fire kampe, og taberen skal ud i drabelige nedrykningskampe mod et hold fra 1. division. KIF spiller hjemme mod Nordsjælland og Ribe-Esbjerg og ude mod Mors og Lemvig. KIF har nul point med fra 13. pladsen, Ribe-Esbjerg og Mors har to, mens de øvrige har et. - Vi har Nordsjælland på hjemmebane i første kamp. Jeg vil sige det sådan, at nu starter en ny sæson. Denne sæson er slut nu for os, og vi starter på en ny turnering helt fra scratch. Og vi er to point efter førstepladsen. Vi skal gøre vores arbejde frem mod vores første kamp mod Nordsjælland. Den kamp skal vi gå ind og vinde. Vi skal bygge videre på det, vi viste i dag uden Cyril Viudes og med Alexander Morsten, der humper rundt. Alligevel byder vi Aalborg op til dans. Vi kan jo godt, når vi holder os til konceptet, og det skal vi udnytte mod Nordsjælland, fastslog KIF-træneren. - Holder spillerne aftalerne, så er de sindssygt gode spillere, mente han.

Vil være ustabil træner - På mandag har vi et spillermøde halv tre. Vi kommer ikke til at træne ni gange om ugen. Vi kommer til at arbejde med hinanden som hold. Og med nogle alternative træninger. Vi skal bygge mere på holdfællesskabet, siger Lars Rasmussen, der skal arbejde noget fornyet glæde ind i spillerne efter ni nederlag på stribe. Træneren ved, at KIF skal til at vinde kampe for at undgå nedrykning. - Lad mig sige det sådan, at Gud fader bevar mig vel hvor er jeg træt af at tabe håndboldkampe. Den 17. april vil jeg meget gerne finde ud af, at håndbold ikke går ud på, at man skal tabe, men også går ud på, at man skal vinde kampe. Og så kunne jeg godt tænke mig at komme væk fra mit eget syn på mig selv som Danmarks mest stabile træner. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at bryde den rytme og blive en ustabil træner, der også vinder kampe, siger han.