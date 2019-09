Leon Madsen trods skuffelse i Vojens: Jeg har været med til at bringe speedway-Danmark tilbage på verdenskortet

Lørdagens grand prix i Vojens blev en skuffelse for danskerne i almindelighed og for Leon Madsen i særdeleshed. Syv point og et fald til den samlede VM-tredjeplads får dog ikke vejlenseren til at miste modet inden sæsonens sidste to ræs.

Speedway: TV-kameraer og skriverkarle flokkedes om ham i ryttergården, mens danske fans råbte hans navn gennem hegnet. Trods lørdagens skuffende grand prix var Leon Madsen ikke gået i flyverskjul. Den danske speedwaykører samlede kun syv point og faldt fra en delt førsteplads til en tredjeplads i den samlede VM-stilling. - Det er jo lidt jer journalister, der har kørt det op til, at jeg skal være verdensmester i år. Jeg har hele tiden sagt, at jeg kører grand prix for at køre med om verdensmesterskabet. Jeg har ikke sagt, jeg skal vinde det i år. Det er mit første år i grand prix'et, og hvis jeg kan slutte af med at vinde en VM-medalje, så synes jeg stadig, det er rigtig flot, og så vil jeg være godt tilfreds med det, sagde Leon Madsen. Og selv om de danske tilskuere ikke fik nogen af de tre danskere at se i semifinalerne, mente Madsen også nok, at han kan være sin flotte debutsæson bekendt. - Jeg synes, jeg har været med til at bringe speedway-Danmark tilbage på verdenskortet, lød det.

VM-stilling Resultatet af lørdagens grand prix i Vojens:



1. Bartosz Zmarzlik



2. Matej Zagar



3. Fredrik Lindgren



Den samlede VM-stilling efter lørdagens grand prix i Vojens:



Bartosz Zmarzlik, Polen, 103 point



Emil Sayfutdinov, Rusland, 94



Leon Madsen, Danmark, 92 point



Der resterer to grand prix i VM-serien.

Har ikke givet op - Jeg har ikke givet op i forhold til at vinde en VM-titel i år, men det er klart, at det er blevet lidt sværere. Der er et stort spring op til Bartosz (VM-etteren Bartosz Zmarzlik, red.) nu, men der er to løb tilbage, og der er stadig 42 point tilbage at køre om. Vi gør, hvad vi kan, og så må vi se, hvad det bringer os, sagde Leon Madsen. Han har de seneste uger ikke blot kæmpet mod stærke konkurrenter, men også mod sin egen fysik. - Det er klart, at det gør det ikke nemmere, når du kører med en blokade i ryggen for en diskusprolaps og kører med smertestillende indsprøjtninger i foden for at kunne sidde på cyklen. Det er nu en gang sådan, det er. Jeg bider tænderne sammen og gør mit bedste og prøver på ikke at spekulere for meget på det, for jeg kan ikke lave om på det. Det er klart, det ikke er optimalt, erkendte han.

Kritik af banen Løbet i Vojens var kendetegnet ved ganske få overhalinger, og underlaget mødte kritik fra flere kørere inklusiv Leon Madsen. - Jeg synes, det var ærgerligt, for vi har haft nogle forholdsvis gode baner gennem hele sæsonen i grand prix, hvor vi kan overhale og rigtig ræse, og det kunne man desværre ikke i aften. Starterne var utroligt vigtige, og det var vigtigt at komme godt fra start og komme godt med rundt i første hjørne. Derefter var det næsten umuligt at overhale, og det er det, jeg har været god til i hele sæsonen. Vi var ikke så gode i aften, men det vil vi prøve at forbedre, og det skal vi gøre til næste grand prix, sagde Madsen, der vil bide tænderne sammen i kampen om en VM-medalje. - Det er jeg nødt til. Der er to runder tilbage, og så må vi holde vinterferie derefter.