Lene Rantala slutter sig til Thomsens trænerteam i Holland

Lene Rantala dyster til daglig med Helle Thomsen i den norske håndboldliga, når Larvik, hvor Rantala er assistenttræner, møder Molde, som Thomsen står i spidsen for.

Men de to danske trænere skal fremover samarbejde på det hollandske kvindelandshold. Her har Helle Thomsen, der er landstræner for Holland, nemlig ansat Lene Rantala som målmandstræner.

Det skriver Larvik på klubbens hjemmeside.

- Jeg sagde til Helle, at det bliver lidt vanskeligt (at skulle træne spillere op, der potentielt kan møde Norge eller Danmark, red.), for jeg er norsk i hovedet og dansk i hjertet. Hvad så med Holland?

- Men uanset hvor man arbejder, gør man det bedst muligt. Hvis Holland ikke møder Norge eller Danmark, så holder jeg med de to lande, som jeg plejer.

- Den dag, vi eventuelt møder dem, må jeg gøre mit arbejde. Det er sådan, det er. Så må vi lægge vores andre følelser til side, siger den tidligere danske landsholdsmålmand på Larviks hjemmeside.

Rantala og Thomsen har begge kontrakt som trænere på det hollandske landshold frem til januar.

50-årige Lene Rantala har den højeste træneruddannelse i Norge og er desuden udlært som "Master Coach" inden for Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

I den kommende uge begynder hun på topuddannelsen inden for målmandstræning, skriver Larvik.

Lene Rantala nåede at spille 227 danske landskampe og var blandt andet med til at vinde OL-guld i både 1996 og 2000.