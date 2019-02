Lemvig-overraskelse sender KIF længere ned mod bunden

KIF: Mandag aften kunne KIF glæde sig over Nordsjællands sejr ude mod TMS Ringsted, der betyder, at holdet fra Midtsjælland næppe kommer til at overlade den direkte nedrykningsplads til KIF.

Tirsdag kunne KIF'erne kort efter pokalsejren ude mod Hogager GF fra 3. division konstatere, at et andet bundhold ikke blot rykker nærmere, men også rykker forbi i tabellen. Jonas Gade udlignede for Lemvig-Thyborøn til 30-30 fem sekunder før tid i hjemmekampen mod TTH Holstebro, og det ene point bringer vestjyderne op på 13 point efter 23 kampe. KIF har 12 point med en kamp færre.

Resultatet kan få store konsekvenser for KIF, hvis holdet taber lørdagens kamp mod Mors-Thy i Vejen Idrætscenter. En udesejr vil også sende Mors-Thy forbi KIF, der i så fald vil ryge ned på 13. pladsen. Dermed kan KIF komme ind i nedrykningsspillet som det eneste hold med nul point. Nummer 11 og 12 får et point med over, mens nummer 9 og 10 har to point.

Taberen af nedrykningsspillet, hvor holdene blot møder hinanden en enkelt gang, skal ud i direkte overlevelseskampe mod vinderen af kvalifikationskampene mellem nummer to og tre fra 1. division.