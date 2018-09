Legendarisk NFL-kicker slår stor Morten Andersen-rekord

Indianapolis Colts' kicker Adam Vinatieri har søndag slået en af danske Morten Andersens helt store rekorder i NFL.

Vinatieri har således forvist Morten Andersen til andenpladsen som den spiller, der har scoret flest field goals i verdens bedste liga for amerikansk fodbold. Det skete med et field goal mod Houston Texans søndag aften.

Med en scoring fra 42 yards nåede Vinatieri op på 566 field goals i sin karriere. Og det er altså nok til at tage rekorden fra Morten Andersen, der sidste år blev optaget i NFL's prestigefulde Hall of Fame.

45-årige Vinatieri er i gang med sin sæson nummer 23 i NFL. Han har spillet for Colts i 13 af disse.

Tidligere i karrieren tørnede Vinatieri ud for New England Patriots, hvor han opnåede legendestatus med flere afgørende scoringer.

Forinden søndagens kamp havde Vinatieri scoret på seks ud af syv field goals i den indeværende sæson.

Vinatieri nærmer sig også en anden stor Morten Andersen-rekord.

Med i alt to field goals og et ekstrapoint i søndagens kamp mangler han således kun 26 for at slå rekorden for flest point, som Morten Andersen sidder på.

Kampen mellem Indianapolis Colts og Houston Texans endte 31-31. Texans trak det længste strå i forlænget spilletid og vandt 37-34.