LeBron giver Cleveland tiltrængt sejr i dramatisk NBA-kamp

Superstjernen LeBron James og Cleveland Cavaliers er inde i en dårlig stime i NBA, hvor holdet inden kampen mod Minnesota havde tabt seks af de seneste ti kampe.

Men med en sejr på 140-138 over Minnesota Timberwolves, der kom i stand i det allersidste sekund, kan holdet fra Ohio smile for en kort stund.

Sejren kom i land efter en ekstremt tæt affære, hvor føringen skiftede hele 34 gange.

Med 51 sekunder tilbage af kampen bragte Minnesota sig foran med tre point, men LeBron James gik direkte op i modsatte ende og sænkede endnu en scoring for tre point.

Der blev ikke scoret yderligere i den ordinære spilletid, og så måtte kampen ud i overtid.

Her var Cleveland stadig på hælene mod et stærkt Minnesota-hold, men der var en spiller til forskel på de to hold, da kampen skulle afgøres.

Med 15 sekunder tilbage af den forlængede spilletid var stillingen 138-138. Minnesota havde bolden, men LeBron James forhindrede en ellers sikker scoring med en imponerende blokade foran kurven.

Cleveland fik fat i bolden og tog en timeout, og da der kun var et sekund tilbage på uret, skulle der et mirakel til.

Clevelands Jeff Green tog sig af første kast efter holdets timeout. Han fintede en aflevering og sendte efterfølgende bolden mod LeBron James, der modtog den med ryggen mod kurven.

Stjernen drejede rundt og sendte bolden i kurven, netop som tiden løb ud: 140-138 til Cleveland Cavaliers, der løb jublende rundt i hallen.

James lavede 37 point, 10 rebounds og 15 assister i kampen.

- Træneren tog et godt valg. Jeg fik en god aflevering, og så var resten instinkt fra mig. Det var en god sejr. Vi havde brug for den efter et hårdt nederlag i sidste kamp, sagde LeBron James efter kampen.

Sejren bringer Cleveland op på 31 sejre og 22 nederlag. Det rækker til en tredjeplads i NBA's Eastern Conference for holdet, der har været i NBA-finaleserien de seneste tre sæsoner.