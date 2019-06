Sæsonen kan søndag eftermiddag kulminere for Flensburg-Handewitt, som med sejr eller uafgjort ude mod Bergischer HC bliver tysk mester.

Samtidig bliver det til afsked med Rasmus Lauge og Tobias Karlsson, som spiller deres sidste kamp for Flensburg.

Sidste år forlod Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen og Kevin Møller den tyske klub, mens Anders Eggert sagde farvel året forinden.

Lasse Svan er en af de efterhånden få kulturbærere, der har valgt at gå en anden vej.

Han har lige forlænget sin kontrakt, så samarbejdet varer til sommeren 2022. Det vil betyde, at 35-årige Svan til den tid har været i klubben i 14 år.

- Dem, som har trukket læsset i mange år, forsvinder stille og roligt. Jeg er vel egentlig en af de eneste, der er tilbage, siger Lasse Svan.

- Derfor skal jeg tage ekstra ansvar i næste sæson, fordi det bliver en udfordring hele tiden at opretholde den måde, vi gør tingene på, arbejder med hinanden og omgås med hinanden.

- Det er ligesom en lille familie hernede, og det har kendetegnet Flensburg i alle årene, siger Svan.

Den danske landsholdsfløj forklarer, at det ikke handler om harpiks, taktik og håndbold, når der kommer nye spillere.

- Det allervigtigste har været, at alle har det godt hernede, når de kommer, og så tager vi håndbolden bagefter. Det har fungeret godt, og det er vigtigt, at vi fører det videre, mener Svan.

Han har valgt en anden model end flere af kollegerne.

Holdkammeraten Lauge skifter til Veszprem efter sommerferien og kan se frem til en nemmere liga og færre klubkampe i Ungarn.

Svan kan godt lide presset, de mange kampe og en rolle med mere ansvar.

- Jeg synes, det er spændende at være en af de meget erfarne på et ellers relativt ungt hold.

- Og være med til at præge nogle af de unge spillere og præsentere Flensburgs dna og den måde, vi gør tingene på. Det er fedt at være en del af, siger Svan.

Rent sportsligt spiller han på et hold, der konstant er med i toppen af den tyske Bundesliga.

- Vi har været i kvartfinalen i Champions League i mange sæsoner i træk, og det tyder på et godt niveau, som vi har været i stand til at holde i en årrække trods mange udskiftninger, forklarer han.

Det er dog ikke kun det sportslige, som vejer tungt.

- Personligt har jeg og min familie det fuldstændigt fantastisk i Flensburg.

- Vores to børn trives utroligt godt, min hustru trives godt og er i gang med at færdiggøre en uddannelse som jurist, som gør, at hun højst sandsynligt vil begynde at arbejde efter sommerferien, siger han.

Flensburgs kamp mod Bergischer går i gang søndag klokken 15.