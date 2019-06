Lasse Schöne: Vi er åbenbart bedst under pres

Landsholdsspillerne Lasse Schöne og Henrik Dalsgaard kræver en sejr hjemme over Georgien mandag aften.

Danmark har for anden kvalifikation i træk sat sig selv under pres med pointtab i flere kampe i træk.

Fredag aften spillede Danmark 1-1 hjemme mod Irland. Det betyder, at danskerne blot har to point efter de første to kampe i EM-kvalifikationen.

Det vækker dårlige minder fra den foregående VM-kvalifikation, hvor Danmark også smed nogle point i starten.

Dengang endte det dog med en flot afslutning på kvalifikation og senere deltagelse ved VM i Rusland i sommeren 2018.

Midtbanespilleren Lasse Schöne hæfter sig ved den historik i den nuværende kampagne.

- Dengang var vi gode. Vi er åbenbart bedst under pres, siger Schöne.

- Der er ikke noget, der er færdigspillet endnu. Vi har heldigvis masser af chancer og kampe endnu, men vi er da et skuffet hold, siger Schöne.

Mod Irland var Danmark foran 1-0, men smed føringen til slut og endte med en pointdeling.

- Hjemmekampene skal vindes, og vi gjorde, hvad vi kunne, men vi manglede den sidste skarphed.

- Vi kan slet ikke være tilfredse med resultatet. Vi spillede egentlig okay og havde god kontrol. I fodbold handler det om at putte den i nettet, og jeg synes, vi kreerede utroligt mange chancer.

- Desværre scorede vi kun på den mindste af dem alle sammen. Så det var utroligt skuffende. Især fordi vi førte med 1-0, siger Schöne.

Backen Henrik Dalsgaard kigger nu frem mod mandagens kamp hjemme mod Georgien, hvor kun en sejr tæller.

- Der er ikke så meget anderledes ved det. Nu skal vi bare ud og have nogle flere point. Nu har vi Georgien på mandag, og det kræver en sejr. Der er ikke så meget at diskutere.

- Vi er især lidt mere presset mod Irland på udebane nu. Men vi skal fortsætte, for vi skaber chancer nok. Vi skal bare være skarpere, påpeger Dalsgaard.