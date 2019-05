Lasse Boesens hjerteblod var i fare: Du kan se voksne mennesker græde

Der var rampelys nok til at oplyse månens mørke side, da KIF Kolding bremsede nedturen og sikrede sin ligaeksistens. Men Lasse Boesen ville ikke være midtpunkt, da klubben fejrede sejren over TM Tønder, som om det var en DM-finale.

HÅNDBOLD: Lasse Boesen er jyde.

Store ord ligger ikke til ham.

Den seneste uges begivenheder i den tidligere landsholdsspillers barndomsklub burde om noget have fået ham til at løbe 15 æresrunder i Koldinghallen og slå flik-flak af ren eufori, da forløsningen endelig kom.

Men Lasse Boesen har holdt lav profil, siden han for lidt over en uge siden satte sig på KIF-bænken som sparringspartner for træner Lars Rasmussen i forbindelse med den første af det, der blev til tre nedrykningskampe mod TM Tønder. Og som endte med, at KIF fandt det allersidste halmstrå i postnummer 6000 og gik fri af den nedrykning, der kunne have betydet enden på elitehåndbold i Kolding - om ikke andet for en tid.

Nej, store ord ligger ikke til jyder. Og vi kommer nok aldrig mere til at se Lasse Boesen slå flik-flak af den simple grund, at de kilo, der sidder på enhver mand, der nærmer sig 40 år, i modbydelig grad bliver svigtet af tyngdekraften.

Fredag aften - de sidste timer af Store Bededag - sad mere end 4.000 mennesker i Koldinghallen. De mest trofaste af dem har været til andre kampe i denne sæson. De har følt sig svigtet af deres klub adskillige gange, og de har revet sig i hår, der for de flestes vedkommende er enten gråt eller tyndt. Men tilskuerne er kommet igen.

Fredag aften blev de ikke svigtet.

Fredag aften fik de den fest, de har ventet så længe på. KIF Kolding var foran 20-15. En tryg og sikker føring, men så gik det, som det har gjort så mange gange i denne sæson. 10 minutter og 33 sekunder før tid førte TM Tønder.

Og så var det som om, Koldinghallen rejste sig med holdet. Holdet rejste sig med tilhængerne. Alt det, der har gjort KIF til en magtfaktor i dansk håndbold og en væsentlig spiller i Europa. Det hele smeltede sammen. Og i de sidste 10 minutter var kampen mod TM Tønder den vigtigste finale i KIF's historie. Og skulle nogen have glemt det, så har KIF vundet de fleste af klubbens 32 finaler de seneste 32 år. Således også denne.

Og så er vi tilbage ved manden, der er jyde og derfor ikke bruger store ord. Manden, der tilbød KIF-træner Lars Rasmussen sin hjælp på bænken, selv om nogen hellere havde set hans hæl, fordi hans efternavn ikke skulle sættes i forbindelse med "det nye KIF". Altså det KIF, der var 10 minutter og 33 sekunder fra at styrte i grus.

Lasse Boesen virkede rørt. Det kan være en overfortolkning. Han var helt sikkert lettet, det er stensikkert.

- Der er nogle nære relationer til mig, der har levet her. Jeg har et familiært forhold til KIF, sagde han, mens han stod i den hal, der kun står der i dag, fordi Lasse Boesens far, Jens, var mangeårig direktør i KIF, og som direktør trådte sine fejltrin, men også tog syvmileskridt i et kolossalt kapitel i dansk sportshistorie.

- Du kan se voksne mennesker, der græder. Det fortæller om, hvad det hér er, sagde Lasse Boesen.

- Det hér er mere end en håndboldklub. Det hér kræver respekt og indsigt på grund af den historie og de følelser, der er, sagde han, mens hundreder af KIF-tilhængere var blevet i hallen for at synge og fejre sejren, som var den ikke en vundet nedrykningskamp, men klubbens 15. danske mesterskab.

Og mens frivillige fra moderklubben ryddede op tæt ved midnat Store Bededag, kunne Lasse Boesen kun understrege, at det, der foregik omkring ham, rakte langt ud over en times håndboldkamp, tv-dækning og fadøl resten af aftenen for en 10'er.

- Jeg er yderst taknemmelig over, at der er så mange, der tror på det hér. Vi vil bakke dem op alt det, vi kan, sagde han.

Og så lod han forstå, at hans nærmeste fremtid byder på en tur med det bosniske landshold, hvor han er assistent for den tidligere KIF'er, Bilal Suman.

På spørgsmålet om, hvorvidt han har en fremtid i elitedelen af KIF, gled han af.

- Det ved jeg slet ikke noget om. Jeg er her på daglig på basis, fordi mine børn spiller her. Det er det.