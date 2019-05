Lasse Boesen om KIF og Kolding: Håndbolden bliver ved at leve hér

KIF: Lørdag aften modtog KIF Kolding-træner Lars Rasmussen en besked fra sin gamle landsholdskammerat, Lasse Boesen.

"Hvis du synes, det kunne være en hjælp, stiller jeg mig gerne til rådighed resten af sæsonen", skrev han.

Mandag drak de to tidligere landsholdsspillere kaffe, og da Rasmussen fik grønt lys fra baglandet, var aftalen en realitet: Boesen er tilbage i KIF som sparringspartner for Rasmussen.

- Først og fremmest skal jeg vise, at vi står sammen, og vi vil gøre alt, hvad vi kan. Så må vi evaluere efter det. Det kan være, det er nok, og det kan være, det ikke er nok, siger Boesen før de kommende nedrykningskampe mod TM Tønder.

- Og så kan jeg sparre lidt med Lars og spillerne med noget taktisk inden kampen og under kampen. Og måske få folk til at holde fokus og sige, "hey, det var dét, vi havde aftalt".

Boesen mener, det er naturligt, at dygtige spillere på det seneste har virket disharmoniske.

- Jeg tror, der er en meget logisk reaktion på, at man har haft så meget modgang, og jeg tror, det kan hjælpe, at der kommer et lille pust og tro på det, mener Boesen, der ikke spekulerer over, hvad der skal ske efter nedrykningskampene.

- Uanset hvad er jeg ikke i tvivl om, at håndbold bliver ved med at leve her. Jeg har selv set de sidste fire hjemmekampe, og jeg synes, der er glød i publikum. Jeg skal være ærlig at sige, at hvis vi rykker ud, må vi sætte os omkring et bord og finde ud af, hvordan vi rykker op igen. Vi skal jo ikke til begravelse. Der bliver stadig spillet håndbold. Der er stadig unge talenter. Der er stadig mange, der gerne vil det hér.