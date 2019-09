Lars Walther vil stoppe Fredericia-bølgen

Ribe-Esbjerg: God stemning, særlig fankultur.

Man kan tale meget om, hvor vanskeligt det er at spille mod den drilske oprykker fra Fredericia. Men det kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af.

- Der er en fin stemning, og alle medier snakker om den stemning. Man kan snakke så meget om det, at man ser det som et problem. Vi skal have fokus væk fra det. Jo mere man går og siger, at det bliver svært, jo sværere bliver det. Vi skal ikke falde i det hul, siger Ribe-Esbjerg træner Lars Walther, som sammenligner Fredericias hjemmebane med Lemvig-Thyborøn og Mors-Thy.

- Vi har det allerstørste fokus på os selv. Og hvordan vi skal møde et aggressivt, offensivt forsvar, der springer frem på backs og på midten.

Fredericia startede sæsonen med højst overraskende at slå GOG 33-30. Lars Walther mener, at det handlede mindst lige så meget om GOG's uformåen som om Fredericias kvaliteter.

- Vi ser et Fredericia-hold, der er ekstremt tændt, og et GOG-hold, der ikke er. GOG tog for let på opgaven, og det kan man ikke tillade sig mod nogen overhovedet. Fredericia lever på bølgen og tager nogle chancer, og det bliver selvforstærkende. Det skal vi have stoppet. Vi skal være disciplinerede, uanset hvad der sker, siger træneren.