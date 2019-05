Lars Seier vil holde singlefester på FCK's tribuner

Tribuner proppet med singler og all inclusive-billetter kan blive fremtiden, når FC København spiller hjemmekampe i Parken.

I hvert fald hvis det står til Lars Seier, der ejer 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment.

Det skriver Berlingske.

Rigmanden vil med tiltagene forsøge at ændre på, at det gennemsnitlige antal af tilskuere til FCK's hjemmekampe de seneste ti år faldet fra 18.000 til 15.700.

- Det her har jeg godt nok ikke drøftet med de andre endnu, men Tinder (dating-app, red.) har nogle store sponsorater af sport i USA, hvor de så har en hel tribune for singler, og så kommer man ind via appen.

- Prøv og forestille dig, at du har 3000 singler, der både ser fodbold, hygger sig og møder nogle nye mennesker. Sådan nogle ting kunne være ret sjove at arbejde med, siger Lars Seier til avisen.

Desuden overvejer rigmanden, om man kan lave all inclusive-pakker, hvor både fodbold, drikkevarer, popcorn og pølser er en del af billetprisen.

Han understreger dog over for Berlingske, at idéerne indtil videre står for egen regning og endnu ikke er forelagt for bestyrelsen eller direktionen i Parken Sport & Entertainment.

Sportsligt mener Lars Seier, at FCK i fremtiden skal være fast at finde i Champions League-selskabet, og han vil gerne have, at klubben satser lidt større, når den køber nye spillere.

- Man kunne godt fokusere lidt mere på transfermarkedet og tage nogle lidt større chancer indimellem. Hvis der engang imellem er en lovende ung spiller, der er lidt dyrere, så vil jeg personligt mene, at det er nogle bets, der er værd at tage, siger han til Berlingske.

Seier købte sig ind som storaktionær i Parken Sport & Entertainment i marts i år.