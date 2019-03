Lars Seier vil føre FCK op i den europæiske elite

Saxo Bank-stifteren har store visioner for FC København, som han har investeret over 200 millioner i.

222.693.600.

Så meget har det kostet rigmanden Lars Seier Christensen at købe 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment, der blandt andet ejer FC København.

Men den 56-årige Saxo Bank-stifter har ikke købt sig ind i selskabet bag FCK for bare at tjene penge.

Lars Seier Christensen er fan af den københavnske fodboldklub og vil føre den op i den europæiske elite.

- FC København skal være Københavns klub i endnu højere grad, end den er i dag. Vi skal opbygge en stadig større fanbase, og vi skal gøre det til en uundværlig oplevelse at se FCK's kampe.

- Jeg er her af flere grunde, men i høj grad for fodboldens skyld, siger Lars Seier Christensen på et pressemøde torsdag.

De sportslige ambitioner i FCK skal løbende højnes på en økonomisk ansvarlig måde, lyder det fra Lars Seier Christensen, der har store visioner.

- En dag ude i fremtiden skal Champions League være reglen og ikke undtagelsen, og jeg ser ingen grund til, at man ikke kommer videre fra gruppespillet.

- Vi kan gøre det endnu bedre, i takt med at vi udvikler situationen omkring klubben og sporten.

- Det kræver selvfølgelig flere fans, mere økonomi og større spillerhandler, siger rigmanden, der i velkomstgave fik en FCK-trøje med eget navn på af bestyrelsesformand Bo Rygaard.