KIF Kolding: Lars Rasmussen får ingen rolle i KIF Kolding i næste sæson.

Den iltre håndboldprofil, der har stået i spidsen for KIF's overlevelse i foråret, tiltrådte som assistenttræner inden den nyligt afsluttede sæson, men siden februar har han været cheftræner efter fyringen af Lars Frederiksen.

For nylig præsenterede KIF Ulf Sivertsson som ny cheftræner, og Lars Rasmussen får ikke nogen rolle i trænerteamet. KIF Kolding oplyser i en pressemeddelelse, at samarbejdet med Rasmussen stopper efter gensidig aftale.

- Lars Rasmussen har under svære betingelser formået at løse opgaven i at sikre KIF Kolding en plads i ligaen til den kommende sæson. Det skal han have en stor tak for. Hans gode humør og dedikerede indsats fortjener ligeledes ros, og vi ønsker Lars al det bedste fremover, siger direktør Christian Phillip i pressemeddelelsen.

Lars Rasmussen ønsker ikke at være assistenttræner, og derfor er det ikke interessant for ham at fortsætte, fortæller han.

- Det var en vanskelig udfordring, jeg fik, da (Lars, red.) Frederiksen stoppede. Men vi fik løst opgaven. Jeg har hele tiden vidst, at jeg havde en aftale som assistent for næste sæson. Når nu KIF vælger den løsning, de gør, så giver det mest mening for mig at søge videre. Det har været lærerigt og jeg tager rigtig meget med i rygsækken, som gør mig endnu bedre rustet til det næste trænerjob, lyder det fra Rasmussen i pressemeddelelsen.

Vi arbejder på at få en kommentar fra Lars Rasmussen.