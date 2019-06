Lars "Lungi" Sørensen bliver "head of coaching" i EfB. Formålet med stillingen er at løfte talentudviklingen i klubben.

- Jeg ser meget frem til min nye funktion i EfB, og jeg er glad for, at jeg fortsat skal være en hel masse på træningsbanen i dagligdagen. Jeg brænder for at udvikle unge spillere, og jeg glæder mig til at kigge ind i, hvordan vi optimerer og forbedrer os endnu mere, siger Lars "Lungi" Sørensen i pressemeddelelsen.

Formålet med stillingen er at løfte talentudviklingen i EfB yderligere, og Sørensen skal blandt andet skabe en blå tråd i træningen, som han får ansvaret for at gøre endnu mere tydelig og gennemgående i klubben begyndende fra U13-årgangen og opefter til U19.

Den rette mand

Talenterne skal have mere individuel træning.

- Der er mange ting, man kan rykke i arbejdet med unge spillere, og aldersbestemt træning er eksempelvis et af de fokusområder, vi har. Derudover skal vi tilbyde vores talenter mere individuel træning, så vi får udviklet den enkeltes spidskompetencer, siger Lars "Lungi" Sørensen.

Ungdomselitechef Niels Erik Søndergård glæder sig over, at det netop er "Lungi" Sørensen, der fremover bliver tovholder på at skabe en ensartethed op igennem de yngste årgange i EfB.

- Med Lungi får vi en dedikeret fodboldfagmand, som er i besiddelse af den højeste træneruddannelse, man kan tilegne sig. I jobbet som head of coaching bliver han en central person, som skal sikre, at vi arbejder målrettet, således at alle trækker i samme retning. At han samtidig kender EfB indgående er et yderligere plus, og jeg er sikker på, han er den helt rette mand til opgaven, siger Niels Erik Søndergård i pressemeddelelsen.

Lars "Lungi" Sørensen, der er indehaver af UEFA's P-trænerlicens, starter i sit nye job d. 1. juli 2019.

EfB præsenterede i april Claus Nørgaard, som til den nye sæson tiltræder i rollen som assistenttræner for John Lammers.