Lars Jørgensen forlænger som assistent for kvindelandshold

Det danske kvindelandshold i håndbold får glæde af Lars Jørgensen som assistenttræner i de kommende to år.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF), der forlænger kontrakten med træneren frem til sommeren 2021.

Det glæder sportschef i DHF Morten Henriksen, at det er lykkedes at forlænge aftalen.

- Foruden at være yderst kompetent er Lars også et utroligt behageligt menneske at arbejde sammen med, hvilket har gjort ham meget vellidt i spillertruppen.

- Han er ligeledes meget nysgerrig for hele tiden at optimere, han tager spændende initiativer, og så er han virkelig ydmyg i forhold til arbejdet med at få kvindelandsholdet til tops igen, siger sportschefen.

Lars Jørgensen har dannet trænerduo med cheftræner Klavs Bruun Jørgensen i knap to år.

Foruden arbejdet med landsholdet skal Lars Jørgensen også arbejde med talentudvikling.

- Jeg er utrolig stolt over, at jeg har fået muligheden for at forlænge. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg meget gerne ville fortsætte arbejdet med de meget dygtige piger og den lige så dygtige stab omkring holdet.

- Det er virkelig lærerigt for mig at arbejde med såvel landsholdet som udviklingsprojektet lige under, så jeg er meget glad for det fortsatte samarbejde, siger Lars Jørgensen i pressemeddelelsen.

Landsholdet samles på mandag forud for de to VM-kvalifikationskampe mod Schweiz 1. og 5. juni.