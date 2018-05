Lars Eller er i NHL-finalen som anden dansker nogensinde

Som den blot anden dansker i historien er danske Lars Eller klar til finalen i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Det står klart, efter at hans hold, Washington Capitals, natten til torsdag dansk tid på forrygende vis besejrede Tampa Bay Lightning på udebane i den syvende og afgørende semifinalekamp.

4-0 lød den overbevisende sejr til gæsterne.

Dermed sikrer Washington Capitals sig en billet til Stanley Cup-finalen, hvor Vegas Golden Knights venter.

Ud over Lars Eller er Jannik Hansen eneste dansker, der tidligere har været i NHL-finalen. Det var i 2011, hvor Jannik Hansen sammen med Vancouver Canucks tabte finaleserien til Boston Bruins.

Det betyder, at Lars Eller stadig har muligheden for at blive den første dansker nogensinde, der vinder det eftertragtede Stanley Cup-trofæ.

Lars Eller fik i nat knap 18 minutter på isen, men kom ikke på pointtavlen.

I stedet var det den russiske stjerne Alex Ovechkin, der satte gang i målscoringen allerede efter lidt over et minuts spil.

I anden periode nettede Andre Burakovsky to gange, hvilket betød, at gæsterne kunne gå ind til tredje periode med en føring på 3-0.

Tampa Bay kunne ikke finde et modsvar, og mod kampens slutning byttede holdet sin målmand ud for at satse med en ekstra angriber på isen.

Det gav dog ikke pote, og Nicklas Bäckström kunne derfor lukke og slukke med en scoring i tomt mål knap fire minutter før tid.

Vegas Golden Knights, der nu venter i finalen, har været NHL's helt store overraskelse i denne sæson.

Holdet spiller sin første sæson i ligaen, og bookmakerne havde på forhånd stort set ikke spået holdet nogen chance for at nå finalen. Det lykkedes dog med en sejr over Nikolaj Ehlers' Winnipeg Jets i semifinalen.

Første opgør i finaleserien mellem Washington Capitals og Vegas Golden Knights spilles mandag 28. maj amerikansk tid.