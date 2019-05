Landstræneren skiller danske NHL-stjerner ved VM

Danmarks to største VM-navne skal spille i hver sin kæde, når landsholdet lørdag tager hul på VM mod Frankrig.

Lars Eller og Mikkel Bødker bliver solide forstærkninger af det danske ishockeylandshold ved VM i Slovakiet. Men der er ikke lagt op til, at de to mangeårige NHL-spillere skal være på isen samtidig.

I stedet for at sammensætte en absolut topkæde har landstræner Heinz Ehlers foreløbig lagt sig fast på en opstilling, hvor de to bedste kæder er nogenlunde jævnbyrdige.

- Det var selvfølgelig inde i overvejelserne at sætte de to sammen, men vi vil gerne fordele ressourcerne. Så kan vi altid lave det om igen, siger Heinz Ehlers.

Det betyder, at Lars Eller bliver center i en kæde med Nicklas Jensen og Frederik Storm som makkere.

I den anden topkæde skal Bødker spille med kaptajn Peter Regin og rutinerede Morten Madsen.

Spillerne har arbejdet sammen ved de seneste dages træninger i Kosice, men først i lørdagens VM-premiere mod Frankrig, får man afklaret, om kæderne fungerer, når det bliver alvor.

- Man tænker selvfølgelig over, hvilke spillertyper man sætter sammen. Men nogle gange handler det om, at spillerne simpelthen bare må tilpasse sig dem, de er blevet sat sammen med, lyder det fra Ehlers.

At dømme ud fra træningerne bliver Jesper Jensen center i tredjekæden flankeret af to målfarlige folk i form af Nikolaj Meyer og Mathias Bau.

Julian Jakobsen skal være den centrale figur i fjerdekæden, hvor han får selskab af Morten Poulsen og VM-debutanten Nick Olesen.

Tre unge talenter, Joachim Blichfeld, Mathias From og Jonas Røndbjerg, har under træningen været uden for kæderne og er dermed formentlig udset til en reservetjans.