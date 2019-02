Håndboldspilleren Stine Bodholt stopper i Viborg HK efter sæsonen. Således oplyser klubben i en pressemeddelelse, at landsholdsstregen er blevet købt fri af sin kontrakt to år før dens udløb.

Klubben havde papir på Bodholt indtil sommeren 2021, men en udenlandsk klub har købt hende fri efter at have rettet henvendelse til Viborg, fortæller direktør Henrik Dahl.

- Det tilbud har vi selvfølgelig haft op til grundig overvejelse, da Stine er en fantastisk spiller, der har en stor rolle på vores hold. Samtidig har Stine også været ærlig omkring sit ønske om at prøve kræfter i en udenlandsk klub, så det tog vi højde for, da vi indgik kontrakt med hende.

- De betingelser, der skulle opfyldes ved et skifte i indeværende kontrakt, er blevet opfyldt af hendes kommende klub, siger Henrik Dahl.

Ifølge TV2 Sports oplysninger bliver den franske klub Nantes den kommende arbejdsgiver for Bodholt, der var med landsholdet til EM i december.

Den 29-årige Bodholt var ungdomsspiller i Viborg, inden hun skiftede til Skive i 2008. Her tilbragte hun seks år, inden karrieren førte hende til Team Esbjerg i 2014. To år senere gik turen tilbage til Viborg.

Nu skal hun for første gang prøve sig af i udlandet efter en "fantastisk tid i Viborg".

- Det er min by og min klub, og jeg har været utroligt glad for at spille her. Men jeg vil rigtig gerne til udlandet og prøve mig selv af og samtidig få lidt nye udfordringer.

- Det er nu, hvis det skal være, og jeg tror på, at jeg kan rykke mig som spiller ved at prøve kræfter med en anden mentalitet og spillestil, siger Stine Bodholt.

Hun debuterede på A-landsholdet i 2014.