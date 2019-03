Landsholdsspillere: Point i Schweiz er psykologisk vigtigt

Takket være comebacket i Schweiz slipper landsholdet for at føle sig under pres tidligt i EM-kvalifikationen.

Det er et vigtigt point, som fodboldlandsholdet tager med fra Schweiz efter tirsdagens sene comeback i 3-3-kampen i Basel.

Et nederlag havde betydet, at Danmark allerede nu havde været seks point efter både Schweiz og Irland og lagt danskerne under et mindre pres tidligt i EM-kvalifikationen, selv om Danmark har spillet en kamp færre end de to konkurrenter.

Den situation er Christian Eriksen glad for at undgå.

- Det er et rigtig vigtigt point. Det er jeg sikker på. Det var vores første kamp, og de havde allerede vundet, så det ville se ud som om, at vi allerede hang efter, siger Christian Eriksen efter kampen i Schweiz.

Irland topper gruppen efter sejre over pointløse Georgien og Gibraltar, mens Schweiz nu har fire point. Danmark har et point for en kamp, men samtidig er den på papiret sværeste kamp overstået.

Pierre-Emile Højbjerg mener, at tirsdagens ene point var vigtigt forud for kampen mod Irland i juni, fordi irerne nu ikke kan tillade sig at føle sig foran i gruppen.

- Hvis vi havde tabt til Schweiz, så havde vi allerede været seks point bagud, og så ville de andre hold komme til Parken med 14 mand i eget felt, siger Pierre-Emile Højbjerg.

I tillægstiden af tirsdagens kamp var det højrebacken Henrik Dalsgaard, der sørgede for det ene point, da han scorede på et hovedstød.

Pointet er vigtigt, men det er også nytteløst, hvis ikke landsholdet i de kommende kampe præsterer bedre, end tilfældet var i store dele af kampen mod Schweiz, siger Dalsgaard.

- Resultatmæssigt er det fint at få et point, men vores performance skal blive bedre fremover. Det kommer vi til at se video på, for det var ikke lutter lagkage det hele.

- Men vi tror på, at vi kommer til EM, og det har vi hele tiden troet, siger målscoreren.

De to bedste hold i Danmarks gruppe kvalificerer sig til EM.