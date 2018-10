Landsholdsspiller regnede med rolige dage hos svigermor

Det kom bag på angriberen Christian Gytkjær, at han mandag blev efterudtaget til landsholdets kampe mod Irland og Østrig næsten to år efter sin første og hidtil eneste optræden i landsholdsdragten.

Lech Poznan-angriberen havde lagt andre planer for de fridage, som pausen i klubkalenderen tillader.

- Det kom da lidt som en overraskelse for mig. Det vil jeg da ikke lyve om. Jeg havde lagt andre planer og ikke tænkt så meget på landsholdet, så det var da en glædelig overraskelse.

- Jeg var på besøg hos kærestens familie i Norge, så det skulle have været ganske afslappende, men det blev der lavet om på. Men vi er ikke blevet uvenner over, at jeg pludselig skulle afsted, for det var en glædelig nyhed, siger Christian Gytkjær.

Han ankom først til landsholdslejren i Herning tirsdag, og han var derfor først på græsset iført DBU-træningstøj onsdag.

Den 28-årige frontløber spillede sin hidtil eneste landskamp i november 2016, da Danmark spillede 1-1 i Tjekkiet i en testkamp.

Siden skiftede han klub fra norske Rosenborg til 1860 München, før han efter et mindre succesfuldt ophold i den tyske klub skiftede til polske Lech Poznan i sommeren 2017.

Landsholdet har ikke fyldt meget i hans hoved, siden han senest var indkaldt.

- Jeg har ikke skænket landsholdet mange tanker. Jeg havde det svært i Tyskland, så jeg har fokuseret på at gøre det godt hver eneste dag i min polske klub, og det har åbnet en mulighed for mig på landsholdet nu, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for.

- Jeg havde ikke afskrevet landsholdet. Det gør man jo aldrig for fanden. Det er en drøm for enhver fodboldspiller. Men det var ikke noget, jeg havde regnet med eller forventet, men jeg vidste, at det var en mulighed, hvis jeg blev ved med at gøre det godt, siger Gytkjær.

I denne sæson har han scoret fire gange i ti ligakampe for Lech Poznan.

Niveauet i den polske Ekstraklasa matcher niveauet i Superligaen og Eliteserien i Norge. Tidligere har han blandt andet spillet for FC Nordsjælland, Haugesund og Rosenborg i de to ligaer.

- Polsk fodbold er ikke dårligere end Superligaen eller at spille i Norge. Der er et stort tryk fra tilskuerne på stadion, og på den måde kan det føles som om, at niveauet er en anelse højere.

- Der er selvfølgelig FCK og Brøndby med mange tilskuere på tribunen, men det hele er lidt mere voldsomt med trykket fra tribunerne i Polen, og det engagement giver nogle fede oplevelser, siger Gytkjær.

Han har også repræsenteret Lyngby, AB og norske Sandnes Ulf.