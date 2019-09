Landsholdsanfører Harder vil have samme løn som mændene

Nadia Nadim og Sanne Troelsgaard fortjener det samme i løn som Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, når de repræsenterer de danske landshold.

Det mener anføreren for kvindelandsholdet, Pernille Harder.

- Selvfølgelig fortjener vi kvinder det samme som mændene. Vi bruger lige så meget tid, vi har lige så mange ofringer, og vi laver det samme arbejde, siger Harder til TV2 Sport.

De seneste år er ligeløn mellem mænd og kvinder i de nationale forbund blevet et større tema, og blandt andet har USA's kvindelige landsholdsspillere sagsøgt forbundet for kønsdiskrimination.

De to parter kan ikke blive enige om, hvorvidt der skal indføres ligeløn, og derfor gør kvindelandsholdet klar til at få striden løst i retten.

- Vi må konkludere, at møderne har været enormt skuffende, da forbundet vil fastholde fundamentalt diskriminerende forhold og opførsel, lød det fra Molly Levinson, talskvinde for kvindelandsholdet, ifølge AP i august.

Det er ifølge TV2 Sport det amerikanske eksempel, der har inspireret Harder.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) fodbolddirektør, Peter Møller, vil hverken love eller afvise, at der bliver indført ligeløn.

- Men vi skal selvfølgelig også finde en model, så vi har pengene til det. Lige nu genererer herrerne flere penge, end kvinderne gør, så indtægterne er ikke de samme, siger Møller til TV2 Sport.

Norge og Finland er blandt de lande, der allerede har indført ligeløn for kvinde- og herrelandsholdene. Her har herrespillerne afgivet en del af deres penge for at få kabalen til at gå op.

- Hvis vi lavede samme økonomiske model, som de har i Norge, kunne spillernes forhandlere bare ringe til mig, for det ville være rigtig godt for DBU, hvis vi havde den økonomiske ramme, som de har deroppe. Men sådan er virkeligheden ikke lige nu, siger Peter Møller.