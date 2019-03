Landsholdets leder fylder rundt: Han er vokset som anfører

Når Danmarks fodboldlandshold tirsdag aften tager hul på EM-kvalifikationen med en udekamp mod Schweiz, bliver det med stor sandsynlighed med Simon Kjær som anfører på forsvarsspillerens 30-års fødselsdag.

Den danske stopper overtog i 2016 anførerbindet efter Daniel Agger, og ifølge flere holdkammerater og landstræner Åge Hareide er Simon Kjær vokset til at være en stor leder for landsholdet.

- Jeg har kæmpe respekt for Simon. Han er en god fyr. Som spiller og person tager han rigtig mange kampe på godt og ondt. Man skal ikke tage fejl af, hvad han har betydet for det her hold i de sidste mange år.

- I hverdagen er han sammen med trænerne en ledende figur på landsholdet. Han skal ikke have for meget ros, men han er et forbillede som leder, siger Thomas Delaney.

Midtbanespilleren roser også Simon Kjær for at have en ligefrem og ærlig lederstil.

- Han er ikke bange for at kalde en spade for en spade. Han er ikke så politisk, han er ret gennemskuelig på den gode måde. Man kan forvente en reaktion, når den bør komme. Man skal ikke gætte på, hvad han mener, siger Thomas Delaney.

Angriberen Nicolai Jørgensen mener, at Simon Kjær i sin tid som anfører er blevet mere selvsikker.

- Han er trådt ind i en tid, hvor han har været med til at skabe den harmoni, vi har nu. Det har han gjort fantastisk. Han har virkelig løftet sig som anfører fra ikke at være den, der sagde mest, til at være den, der styrer tingene, og som tør at tage ansvaret. Det har jeg stor respekt for.

- Han har altid været en fantastisk forsvarsspiller, men han er blevet mere rutineret og spiller altid som en anfører nu. Man kan godt se, at han spiller med stor ro, siger Nicolai Jørgensen.

Det var landstræner Åge Hareide, der udpegede Kjær som sin nye anfører. Det valg har været klogt, mener nordmanden.

- Han er vokset ind i anførerrollen, og han er blevet et samlingspunkt for både de yngre og ældre spillere. Jeg er meget, meget tilfreds med ham, og han giver sig altid 100 procent for holdet, siger Åge Hareide.

Simon Kjær mener selv, at det er nemt at være lederen af en meget homogen landsholdstrup.

- Det er en fantastisk trup at være en del af. Fodboldmæssigt har vi meget kvalitet, og uden for banen har vi det godt sammen. Det kan man også se på os. Der er ingen store diskussioner eller andre ting, der fjerner vores fokus fra det, der er det vigtigste, siger Simon Kjær.

Anføreren har spillet 86 landskampe og scoret tre mål.