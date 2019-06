Landsholdet spiller i Parken for første gang i 573 dage

Fredag aften spiller Danmarks fodboldlandshold en kamp i Parken for første gang i 573 dage, og så lang en periode væk fra Parken har landsholdet ikke haft siden ombygningen af Københavns Idrætspark mellem 1990-1992.

Sidste år spillede landsholdet hjemmekampe i Brøndby, Aalborg, Aarhus og Herning. Parken er dog landsholdsspillernes foretrukne hjemmebane, siger de.

- Jeg tror, at alle tænker, at det bliver rart at komme tilbage i Parken. Vi nyder at vise os frem andre steder end i København, men når det gælder de største kampe, så føler vi os mere hjemme i Parken end andre steder.

- Parken har betydet meget for landsholdet førhen, og det gør det også for os. Det er omgivelserne og følelserne i Parken, der gør stedet til noget specielt, siger Andreas Christensen.

Dansk Boldspil-Union (DBU) havde torsdag solgt 34.000 billetter til kampen mod Irland, og unionen forventer de sidste cirka 4000 billetter solgt. Og det er ved udsolgte kampe, at Parken kan danne en helt særlig ramme, som ikke kan kopieres ved landskampe andre steder i landet.

Det siger Mathias "Zanka" Jørgensen, der også har haft hjemmebane i Parken i sin tid i FC København.

- Aarhus har løbebanen, Aalborg Stadion er ikke særlig stort. Der er ting omkring de andre stadioner, der gør, at man ikke kan skabe de rammer, som en vigtig landskamp bør have, andre steder end i Parken.

- Måske er jeg lidt farvet, men i landsholdsregi kan jeg reelt ikke se en konkurrent til Parken, siger "Zanka".

Den udmelding bakker Christian Eriksen op om.

- De andre stadioner i Danmark er også gode, men landsholdet hører hjemme i Parken, siger fynboen.

I sommeren 2020 skal der spilles fire EM-kampe i Parken. Hvis Hareide og co. kvalificerer sig til slutrunden, får holdet hjemmebane i Parken i to gruppekampe.

Tankerne om et EM på hjemmebane kan bruges som motivation, siger Yussuf Poulsen.

- Det er få spillere, der har mulighed for at opleve det, og det giver selvfølgelig noget ekstra motivation, for det er noget andet at spille kampe på hjemmebane.

- Det vil være så fedt at have Danmark med til en slutrunde i København. Der vil være en helt fantastisk stemning, og det vil give os spillere endnu større tro og selvtillid i kampene - ligesom det gør, når vi spiller i Parken nu, siger han.