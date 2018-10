Landsholdet skal træne på ny hybridbane i Herning

Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og resten af det danske fodboldlandshold er netop nu samlet i landsholdslejren i Herning forud for lørdagens kamp mod Irland.

Og fremover bliver Herning også base, når landsholdet skal træne forud for landskampe og slutrunder.

En ny og topmoderne hybridbane bliver nemlig etableret ved Herning Fremads træningsanlæg på Teglparken Stadion. Det er et resultat af en aftale mellem Herning Kommune, Herning Fremad og Dansk Boldspil Union (DBU).

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

En hybridbane består af en blanding af kunstigt og naturligt græs.

Landsholdet har tidligere efterlyst bedre træningsfaciliteter, og det blev også omtalt i den nye aftale mellem DBU og Spillerforeningen.

Derfor glæder de nye træningsfaciliteter den danske landstræner, Åge Hareide.

- For landsholdet er en god træning altafgørende, fordi vi ofte kun er samlet i få dage før en vigtig landskamp.

- Derfor glæder vi os til, at vi får en hybridbane i Vestdanmark, så vi på den måde har de bedst mulige rammer til træningen. Vi glæder os til at komme i gang med at træne på den, siger han i DBU's pressemeddelelse.

Den nye træningsbane til landsholdet skal stå færdig i sommeren 2019. Den indeholder blandt andet den nyeste teknologi, så både spillernes og boldens bevægelser hele tiden kan registreres og analyseres.

Samtidig etableres der en mindre tribune.

Borgmester i Herning Kommune Lars Krarup er stolt over, at DBU har valgt Herning som samlingspunkt for landsholdets træninger.

- I Herning er vi stolte over denne mulighed for at blive "en del af noget større", og vi er glade for, at DBU kunne se potentialet i nogle af de mange og velfungerende fodboldfaciliteter, som vi gennem årene har opbygget i samarbejde med lokale fodboldklubber i hele kommunen, siger han i pressemeddelelsen.