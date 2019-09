Landsholdet fik forbud mod natflyvning

Lars Jacobsen fra Kanal 5 fik før kampen faktisk lov til at låne den haveslange, som gjorde det ud for vandingsanlægget på Victoria Stadium. Jacobsen pøste og pøste vand på banen, så den kunne blive hurtig og til fordel for danskerne.

Discovery-teamet på 12-13 personer havde redaktionsmøde på toppen af Hotel Eliott om formiddagen, inden de blev kastet ud for at tv-dække kampen. Lars Jacobsen og Thomas Graversen er jo de tidligere landsholdsspillere, som senere ville udlægge teksten på Kanal 5.

Som ventet er landstræner Åge Hareide heller ikke med landsholdet til søndagens kamp i Georgien. Kort før midnat torsdag meddelte DBU, at nordmanden havde gennemgået en kirurgisk oprensning af sit opererede knæ og det derfor ville være dumt af ham at tage med til Georgien.

DBU-toppen og spillerne boede "The Rock Hotel" på klippesiden sådan en tredjedel oppe. Fodbold-direktør Peter Møller og massør-legenden og nuværende logistisk organisator Allan Poulsen var sammen med andre DBU-folk oppe og besøge berber-aberne et par etager længere oppe og Poulsen udtalte naturligvis bagefter, at der var et "ABER dabei" ved den udflugt. Hvis man kender hans humor, ved man hvorfor.

Omkring nationalmelodierne lettede et fly med afgang til til Tanger med mulighed for at komme videre til Casablanca i Marokko sådan lige bag ved banen. Casablanca er mest kendt for filmen af samme navn med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman fra 1942. Her udtaler Bogart de udødelige ord: "Play it again, Sam".... PS: Undervejs i kampen var der også en larmende afgang direkte til Gatwick.

Efter slutfløjtet var det meningen, at landsholdet skulle have fløjet direkte fra Gibraltar 00.45 i et chartret fly til Tbilisi i Georgien. Den plan blev forpurret torsdag eftermiddag, fordi Gibraltars lufthavnsmyndigheder alligevel ikke har givet tilladelse til natflyvningen som oprindeligt planlagt. Nu flyver landsholdet først til Tbilisi over middag fredag og skal undervejs tanke op på Mallorca, inden flyet lander 21.00 lokal og 19.00 dansk tid i Georgien.

Den 23-årige kontante danske forsvarsspiller Emil Peter Jørgensen spillede i foråret i den bedste liga i Gibraltar for topklubben Europa FC og fik seks kampe og 377 spilleminutter. Han er nu til prøvetræning i Fynsserie-klubben B1913 og har siden sin fodboldopvækst i OB spillet for Roskilde, FC Fredericia. Omnia Nicosia (Cypern), Marienlyst, B1913, FK Vereya (Bulgarien) og Frem, inden han flyttede til La Linea de la Concepción på den spanske side af grænsen til Gibraltar, hvortil han pendlede til træning og kamp på Victoria Stadium, hvor alle hold i ligaen spiller deres kampe. Men da holdet var slået ud af Europa fik han ikke længere løn og rejste hjem til Danmark, selv aftalen til sidst, at han måtte give afkald på 2/3 af lønnen.