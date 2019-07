Lance Armstrong fortryder: Fuglsangs Tour er ikke slut

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) bejler med om en topplacering i Tour de France.

Det siger den tidligere amerikanske cykelrytter Lance Armstrong efter lørdagens 8. etape i podcasten "The Move" om cykelløb.

Dermed trækker Armstrong i land om Fuglsang.

For da danskeren styrtede på 1. etape, dømte Armstrong den danske Astana-kaptajn færdig i forhold til en topplacering.

- Hans Tour er ikke overstået. Jeg vil gerne trække det udsagn tilbage. For mig ser han god ud, siger Armstrong.

Han vandt Touren syv gange i træk fra 1999 til 2005, men fik siden sejrene slettet fra historiebøgerne efter indrømmelse af doping.

Efter 1. etape sagde Armstrong i podcasten:

- Jeg havde egentlig sagt, at Jakob Fuglsang var min favorit. Det blev ændret på første etape. Hans Tour de France sluttede i dag.

- Han var min favorit, men jeg tror, det er slut nu. Selv om man kan komme tilbage på cyklen og fuldføre etapen med feltet, bliver alt ændret.

- Man sover anderledes, man sidder anderledes på sadlen, massagen er anderledes. Alt er anderledes, sagde amerikaneren.

Armstrong er dog lidt bekymret over, at Fuglsang ikke kunne følge med franskmændene Thibaut Pinot (Gruopama) og Julian Alaphilippe (Quick-Step), da duoen stak af kort før toppen af 8. etapes sidste bjerg og fik slået et hul til de øvrige favoritter.

Fuglsang og andre ryttere mente efter etapen, at den franske duo fik pace af en motorcykel på etapens sidste kilometer.

- Jeg missede lige at komme med på dækket af de to franskmænd, da de røg på smæk af motorcyklen hen over toppen, så selv om vi var en del til at føre bagved, kunne vi ikke hente dem.

- Det kunne vi jo se, når vi sad nede bagved. Vi kunne se, at de sad på smæk af motorcyklen, sagde Fuglsang efter etapen.

Alaphilippe afviste den anklage.

- Jeg kørte bare virkelig, virkelig stærkt, og det gjorde Thibaut Pinot også. De kørte også med fuld gas bagved, sagde franskmanden.

Søndag venter løbets 9. etape. Den er lige som lørdagens etape en kuperet en af slagsen fra Saint-Étienne til Brioude.

Fuglsang er nummer ni i det samlede klassement. Danskeren 1 minut og 42 sekunder efter Alaphilippe.