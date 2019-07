Lammers efter nederlag: De startede med 100 kilometer i timen, vi startede med 60

- Anden halvleg var lidt bedre. Vi havde mange frispark og hjørnespark, men vi sparkede dem ikke godt nok. Dem skulle vi have haft mere ud af. Vi fightede for udligningen, men de fik det andet mål, og så var kampen lidt lukket. Vi forsøgte at score et udebanemål, som er meget vigtigt i Europa, men det lykkedes ikke, så jeg er skuffet, sagde cheftræneren.

- Lidt senere fik vi mere kontrol over kampen, men vi tabte for mange andenbolde. Vi lavede mange forkerte beslutninger i opspillet.

Spillerne var nervøse

Forklaringen på, at EfB ikke var klar fra start, var ifølge John Lammers, at spillerne var nervøse over at spille europæisk fodbold.

- Jeg tror, vi var mere nervøse end i andre kampe. Det er nyt. Vi ved ikke, hvad vi kan forvente. Vi kender ikke spillerne så godt. De spillede præcis, som vi forventede, men hvis du er her, og det er din første oplevelse i Europa, så kan du blive nervøs. Det var mange af spillerne, også de erfarne. De var nervøse, og det er ærgerligt, sagde cheftræneren.

Han mener dog, der stadig er muligheder for at gå videre, hvis EfB kommer bedre fra start.

- Det bliver svært, men vi har en hjemmekamp, og der kan alt ske. Men vi skal starte bedre end i dag. Vi skal være forberedte. Vi skal sørge for, at vores restforsvar er godt, for de kan score et mål på kontra. De har meget fart oppe foran. Men hvis vi scorer hurtigt, så er alt muligt, sagde Lammers.