Lammers: Ingen snak om dommeren

- Jeg har også min mening om dommeren, selvfølgelig har jeg det, men det skal bare ikke være et tema for os. Det skal vi ikke bruge kræfter på, vi skal kigge på os selv og vores egen præstation, sagde John Lammers, der så en dårlig første halvleg og en god anden halvleg.

Dommer Anders Poulsen var helt naturligt et tema blandt sidelinje-eksperterne i EfB dagen efter 1-0-nederlaget til FC Midtjylland. To-tre gange gik tvivlsomme kendelser EfB imod, og mange vestjyske fans gav Anders Poulsen en god portion af ansvaret for nederlaget - EfB-træner John Lammers hoppede ikke med på den galej.

Egelund skal lære

Den vel nok største skurk af dem alle var unge Patrick Egelund. Han havde to kæmpe muligheder for at afgøre kampen, men han afsluttede for dårligt, og for at gøre ondt værre forsvarede han også dårligt i situationen, der førte til FC Midtjyllands sejrsmål - i øvrigt forberedt af Evander og ikke Awer Mabil, som jeg fejlagtigt skrev i avisen lørdag - beklager den fejl.

- Man kan godt se i den situation, at Paddy (Patrick Egelund, red.) ikke har rutinen. Hvis han havde den, havde han forsvaret den situation meget bedre, placeret sig anderledes, men sådan er det med unge spillere, de laver fejl. Det har jeg også sagt til ham, han skal selvfølgelig være ærgerlig over de fejl, han lavede, men han skal bruge dem til at blive bedre og klogere af. Det er ikke nogen skam at lave fejl, det er en skam ikke at lære af dem, sagde John Lammers.