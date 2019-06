Lad oprykningsfesten begynde: Kolding IF er i 1. division

Kolding IF fik hjælp fra Jammerbugt, og derfor var et point på hjemmebane nok til oprykning. Efter sommerferien spiller Kolding IF i 1. division.

Kolding IF: Efter sommerferien har Kolding for første gang i otte år et hold i den næstbedste fodboldrække. Dengang for otte år siden hed det Kolding FC. Efter sommerferien er det Kolding IF, der spiller 1. divisionsfodbold.

Holdene i 2. division mangler stadig at spille en enkelt runde, men Kolding IF på andenpladsen kan ikke længere hentes. Kolding har fire point ned til Brabrand og rykker op sammen med Skive.

Det endte med champagne, store smil og vild jubel på Kolding Stadion, men de hvidklædte Kolding-spillere måtte vente med at juble til et minuts tid efter, at dommeren havde fløjtet kampen af.

Da Kolding ikke slog Middelfart, men kun spillede 1-1, var man afhængig af resultatet mellem Brabrand og Jammerbugt, og den kamp sluttede først et par minutter efter kampen i Kolding. Da Koldings kamp sluttede, stod der også 1-1 i Brabrand. Det resultat ville betyde, at Kolding IF i kraft af en langt bedre måldifference end Brabrand var 99 procent sikker på at rykke op.

Men i overtiden sendte Jammerbugt en gave til Kolding. Nordjyderne, der ikke havde noget som helst at spille for, scorede til 1-2. Og da spillerne fik det at vide, kunne de godt løse matematikken og regne ud, hvad det betød.

Oprykning.

Følelserne fik frit løb. Casper Bruun brølede sin glæde ud til publikum, og flere holdkammerater flåede propperne af champagneflaskerne.