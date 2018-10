LIVE fra 15.45: KIF tørner sammen med Ribe-Esbjerg i vigtig kamp

Der er meget mere på spil end håneretten, når Ribe-Esbjerg lørdag eftermiddag er på besøg hos KIF. Det er to hold, der har brug for en sejr, og JydskeVestkysten liveopdaterer fra kampen.

Det er ikke kun to rivaler, der mødes, når KIF lørdag tager imod Ribe-Esbjerg i mændenes håndboldliga. Det er også to hold, som er under stort pres efter en svær sæsonstart.

KIF har fået fire point hidtil i sæsonen, hvilket med holdets bredde eller mangel på samme taget i betragtning måske ikke er så skuffende, men 12-målsnederlaget mandag til Nordsjælland Håndbold, var langt under lavmålet, og der er derfor noget, der skal revancheres.

Hvor KIFs problemer måske var forudsigelige, er det langt fra det samme med storsatsende Ribe-Esbjerg. Klubben har købt stort ind til denne sæson, men har slet ikke kunnet få tingene til at fungere. Kun en kneben sejr er det blevet til over pointløse Mors-Thy, mens holdet gang på gang er faldet fuldstændig fra hinanden og har tabt stort.

Det kan ingen i klubben være tilfredse med, og spillertruppen og træner Lars Walther er tvunget til snart at levere resultater.

JydskeVestkysten er på plads til kampen i Kolding og liveopdaterer kampen igennem. Følg med her fra klokken 15.45.