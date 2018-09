LIVE fra 15.40: EfB får besøg af FC København i superligaen

Der venter noget af en opgave for EfB lørdag eftermiddag, når rækkens førerhold FC København kommer på besøg. EfB har mulighed for den fjerde sejr i træk.

EfB skal lørdag eftermiddag forsøge at hente den fjerde sejr i træk, når FC København kommer på besøg. Rækkens førerhold bliver dog noget af en mundfuld for det unge EfB-hold, men spillerne kan måske håbe på, at københavnerne har trætte ben efter 120 minutters europæisk fodbold torsdag aften mod Atalanta.

Spændende bliver det i hvert fald, og JydskeVestkysten er med på sidelinjen og liveopdaterer kampen igennem.