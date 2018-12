LIVE: Team Esbjerg er kommet rigtig godt fra start

Søndag klokken 13.30 spiller Team Esbjerg bronzekamp i kvindernes Final 4 mod Randers HK. Det vil være to skuffede hold, og spørgsmålet er, hvem der rejser sig bedst. JydskeVestkysten liveopdaterer fra kampen.

LIVE: Vi kan lige så godt være helt ærlige. Andet end en lidt større pengepræmie er det begrænset, hvad der er på spil i søndagens bronzekamp mellem Team Esbjerg og Randers HK.

Begge hold var kommet med målet om at nå finalen, men begge blev skuffede. Randers HK blev kørt ud af banen og tabte med 19 til Nykøbing-Falster, mens Team Esbjerg smed en stor føring væk og tabte til sidst til Odense.

Sandra Toft sagde efter kampen lørdag, at det ikke ville blive ret sjovt at skulle spille bronzekampen, og at hun helst ville være fri. Det kommer hun dog ikke udenom, og JydskeVestkysten liveopdaterer fra kampen, der starter 13.30.