Kvist er afklaret med bænkerolle: Jeg står bag Zeca

William Kvist har ikke fået meget spilletid i denne sæson for FC København.

Spillere som Carlos Zeca, Rasmus Falk og Ján Gregus er blevet foretrukket af FCK-træner Ståle Solbakken til pladserne på den centrale midtbane.

Kvist fik frataget anførerbindet inden sæsonstart, og det er nu båret af Zeca, som spiller stort set alle kampe fra start.

- Min situation er jo den, at jeg står lige bag Zeca, som er holdets nye anfører. Det er vel den position, hvor FCK er garderet allerbedst i hele Superligaen.

- Ståle gjorde det klart for mig før sommerferien, at det formentlig er sådan, det kommer til at være. At jeg er med i den konkurrence om at få minutter, siger Kvist.

Situationen betyder ikke, at Kvist vil kigge sig om efter en ny arbejdsgiver.

- Jeg er det sted, jeg allerhelst vil være. Det er i denne klub, det er i denne her by, det er blandt de her mennesker.

- Jeg er før blevet nævnt som klubbens mand og firmaets mand. Det vil jeg også være i denne situation, siger Kvist.

Han håber at få en rolle og noget spilletid i torsdagens hjemmekamp mod russiske Zenit i den første kamp i Europa League-gruppespillet.

- Hvis der er brug for mig, så er der brug for mig. Hvis Ståle mener, at der er 11 andre, der skal starte inde i stedet for mig, så er det sådan. Men ellers er jeg klar til at give den gas, siger Kvist.

Den tidligere landsholdsspiller er afklaret med rollen som joker fra bænken.

- Ja. I den forstand at jeg gør noget ved det, jeg kan gøre noget ved. Og det er at træne, siger Kvist.

Han ved, hvad der skal til for at gå videre fra gruppen, som også tæller Slavia Prag og Bordeaux.

- Der skal gerne hentes ni point. Nu kommer Zenit, som er en stor klub. Men vi skal hente pointene i hjemmekampene og ude mod Slavia Prag. Det er de åbenlyse kampe.

- Der skal point til hjemme mod Zenit. Det er nemmere end at få point for eksempel ude mod Bordeaux, siger Kvist.