De danske fodboldkvinder sender via Pernille Harder deres støtte til herrelandsholdet, der er i konflikt.

Spillerne på det danske kvindelandshold i fodbold står sammen med deres mandlige kolleger i konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

Det gør kvindernes anfører, Pernille Harder, mandag klart på Twitter.

- Vi, kvindelandsholdet, sender vores støtte til Simon Kjær (herrelandsholdets anfører, red.) og resten af herrelandsholdet, og håber at DBU vil være med til at finde en seriøs løsning, så vi alle igen kan spille bold som et samlet hold, skriver hun på det sociale medie.

Herrernes situation er da heller ikke fremmed for kvinderne, der sidste år endte i en lignende konflikt med DBU.

De danske fodboldkvinder spiller tirsdag en vigtig kamp i VM-kvalifikationen, når de møder Sverige i Viborg.

Pernille Harder, der til daglig spiller i tyske Wolfsburg, blev i sidste uge kåret til årets kvindelige fodboldspiller i Europa af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Hun er noteret for 102 landskampe, hvori det er blevet til 53 scoringer.