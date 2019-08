Kvinde skriver historie som dommer i Super Cuppen

Der bliver skrevet fodboldhistorie, når Liverpool og Chelsea 14. august skal kæmpe om Super Cup-trofæet i tyrkiske Istanbul.

Franske Stephanie Frappart er udpeget som dommer til kampen, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i en pressemeddelelse.

Det er ifølge Uefa første gang, en kvinde skal dømme en fodboldkamp for herrer på det niveau.

Kampen spilles en gang årligt som optakt til alle de store europæiske turneringer, og det er vinderen af Champions League, Liverpool, samt vinderen af Europa League, Chelsea, der mødes.

I juli dømte 35-årige Stephanie Frappart VM-finalen for kvinder mellem USA og Holland i franske Lyon.

Tidligere i dommerkarrieren har Stephanie Frappart styret fløjten til en ligakamp for herrer i Frankrig. Det var hun også den første kvindelige dommer til at gøre.

Det er dog ikke første gang, at en kvindelig dommer skal lede et opgør i europæisk fodbold for herrer.

Mellem 2004 og 2009 fik schweiziske Nicole Petignat æren af at dømme tre kampe i Uefa Cup-kvalifikationen.

Stephanie Frappart skal i Super Cuppen lede et hold af kvindelige dommere.