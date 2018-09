Kun ét hold kan true det jysk-fynske basketmonopol

Det er de gamle kendinge, der skal kæmpe om DM-titlen i basketball i sæsonen, der begynder i denne uge. Men fælles for alle fem pro A-hold er, at der er skiftet meget ud i trupperne.

BASKETBALL: Vi skal tilbage til 2005 for at finde et andet hold end Bakken Bears, Horsens IC, Svendborg Rabbits og Randers Cimbria, der har deltaget i DM-finalen.

Og de mange kampe uden for landets grænser var lige ved at koste finalepladsen, da Team FOG Næstved var foran 2-0 i semifinaleserien i april. Men Bakken Bears fandt sig selv til sidst og endte med at vinde finaleserien i overlegen stil.

Bjørnene bruger flest penge og har på papiret ligaens bedste spillere, men udfordringen kan være at holde fokus to steder. Fordi Bakken Bears deltager ligesom i de seneste sæsoner i Europa, hvor de drømmer om at gentage seneste sæsons semifinaleplads.

Seks navne står for kontinuiteten i truppen. Udover kaptajnen Frederik Rungby er det Aladdin Barakeh, Vedran Borovcanin, Oscar Jørgensen og de to unge Andreas Gramstrup og Bakir Serdarevic.

I klubben tror de på, at den kommende sæson som minimum lever op til sidste års resultater. Om det bliver tilfældet med en ny træner og fem nye spillere er svært at spå om, men træningskampene har indikeret, at der ikke venter den bedste udgave af holdet fra sæsonstarten.

Ind er i stedet kommet tre nye amerikanere samt to danske spillere med landsholdserfaring. Dertil er det værd at nævne, at Randers-mandskabet fortsat har sidste sæsons grundstamme i profilerne Chris Nielsen, Charlie Burgess og Marinus Mouboe.

Men udover trænerskiftet har Randers Cimbria også været nødsaget til at skifte ud i spillertruppen. Klubben ville gerne have forlænget med profilerne Kyndahl Hill og Devon Thomas, men det lykkedes ikke.

Det efterlod sportschef Morten Hansen med en stor opgave, da han nu skulle ansatte en ny cheftræner for anden gang på et år. Gennem sit netværk fandt han frem til amerikanske Jimmy Moore, der har en fortid som spiller i den danske basketliga i starten af dette årtusinde, og som de sidste ti år har været collegetræner i USA. Han svinger trænerstokken for Cimbria i denne sæson.

Team FOG Næstved

Team FOG Næstved var lige ved og næsten i foråret, da sjællænderne havde Bakken Bears nede 2-0 i semifinaleserien.

Men de kunne ikke snuppe den sidste sejr, og til sidst endte de også med at tabe bronzen til Randers Cimbria.

Men det skal være en anden snak i år, fortæller Simon Ydesen, journalist på Sjællandske Medier, der dækker det bedste basketballhold øst for Storebælt.

- Team FOG er jo for basketligaen, hvad AGF har været for Superligaen i flere år. Skuffende resultater trods store løfter, så de lokale fans går og drømmer om, at det langt om længe bliver Team FOGs år. Meget kommer til at stå og falde med, om man formår at dække forsvar på et acceptabelt niveau mod hold som Horsens, Svendborg og Randers.

- De har beholdt to af sidste sæsons store profiler Chris Gabriel og Philip Hertz, men ellers er alle andre nøglespillere væk. Man har dog hentet en række spændende nye udenlandske spillere. Den tidligere assistenttræner Chris Gillet er blevet ny cheftræner og han har indført et nyt tempofyldt system. På papiret har Team FOG opjusteret. De to nye amerikanske guards Jordan Mathews og P.J. Thompson ser virkelig gode ud og kommer fra store skoler i USA, hvor de har spillet mange minutter. Jordan Mathews har desuden været på kontrakt hos Atlanta Hawks i NBA, og han spillede også NBA Summer League.

- Den interne ambition er at komme i finalen. Klubben vil nok selv sige, at det i første omgang handler om at komme i top fire, men alt andet end en finale vil være en skuffelse. Derfor er grundspillet vigtigt, da man vil gøre alt for at undgå Bakken Bears før en eventuel finale, siger Simon Ydesen.