Idræt kan være katalysatoren til et bedre liv. Derfor er det vigtigt at få flere danskere til at bevæge sig.

Det siger kronprins Frederik, der onsdag deltog i Idrættens Topmøde i DGI Byen i København.

- For mig er det helt centralt, at vi gør, hvad vi kan, for at få flere ind i idrætten.

- Idrætten bevæger mig, min familie og hele Danmark, siger han.

Det er regeringen og de danske idrætsorganisationer med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i spidsen, der afholder topmødet.

Formålet med mødet er at gøre status på de initiativer, der er i gang i det danske samfund for at opnå visionen om at gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i verden.

Kronprinsen arrangerede sidste år i forbindelse med sin 50-års fødselsdag Royal Run, hvor over 70.000 danskere deltog, og i år gentager han løbet.

På topmødet forklarede han, at han er glad for, at han med løbet kan bidrage til at få flere danskere til at rykke sig fra inaktivitet til bevægelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltog også i mødet og fra talerstolen sagde han, at det danske samfund vil have stor gavn af, hvis danskerne dyrker endnu mere idræt end i dag.

- Det er sundt at dyrke idræt. Både for den enkelte, men også for vores samfund. Det skaber sammenhold, fællesskab og rummelighed.

- Det er en grundpille for det velfærdssamfund, som Danmark er blevet. Det er også derfor, at regeringen bakker op om DIF og DGI's vision i sådan en grad, at vi også har det inde i regeringsgrundlaget, siger statsministeren.

Regeringsgrundlaget nævner specifikt DIF og DGI's fælles vision "Bevæg dig for livet", som har til mål, at 50 procent af befolkningen skal være medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025.

- Listen over indsatser er lang, men vi er ikke i mål, og 2025 kommer nærmere, så vi skal videre, og vi skal videre i fællesskab, siger Lars Løkke Rasmussen.

Omkring 300 personer fra foreninger, organisationer og kommuner i hele landet hørte ud over statsministeren og kronprinsen også sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), kulturminister Mette Bock (LA) og flere andre fra talerstolen.

Derudover deltog flere af deltagerne i paneldebatter, der satte fokus på forskellige initiativer i idrættens verden.