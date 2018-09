Mario Cilic er klar til fjerde runde i US Open efter maratonsejr i fem sæt over australske Alex de Minaur.

Lørdag nåede at blive til søndag i New York, før der blev fundet en vinder i tredjerundekampen mellem kroatiske Mario Cilic og australske Alex de Minaur i US Open.

Cilic endte med at trække det længste strå i en kamp, der varede fire timer og to minutter og sluttede 02.22 lokal tid.

Kroaten er klar til fjerde runde i grand slam-turneringen efter en sejr i fem sæt over den 19-årige australier med cifrene 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Useedede de Minaur så ellers ud til at være på vej mod en mindre sensation, efter han vandt både første og andet sæt over syvendeseedede Cilic.

Men kroaten holdt hovedet koldt og kæmpede sig tilbage i kampen ved at tage de efterfølgende to sæt.

Dermed skulle kampen i et femte og afgørende sæt.

Her så det længe ud til, at Mario Cilic ville klare skærene uden de store problemer, og kroaten havde ved 5-2 hele tre matchbolde. Men australieren ville det anderledes, og de Minaur fik kæmpet sig tilbage og udlignede efter en maratonduel og en brudt Cilic-serv til 5-5.

Det blev dog ikke til flere på point for unge de Minaur. Cilic viste rutinen, da det gjaldt, og kunne hæve armene i triumf efter at have brudt australierens serv til 7-5.

Kroaten skal i fjerde runde møde belgiske David Goffin.