Krickau: Mentalt pres kan forstyrre GOG's gulddrømme

GOG kan nærmest lugte DM-guldmedaljerne.

Efter en sejr i det første finaleopgør på udebane mod Aalborg har fynboerne i den grad det bedste udgangspunkt, inden de to hold mødes i returkampen i Gudme torsdag aften.

Men det pres, der følger med, når de unge GOG-spillere kan sende guldmedaljerne til Fyn for første gang i 12 år, kan komme til at forstyrre mentalt, mener GOG-træner Nicolej Krickau.

- Hele Gudme og omegn summer, og det vil spillerne også kunne mærke, så vi skal se, om vi kan fokusere på det, det handler om, nemlig spillet.

- Det satser vi på, men er også klar over, at det selvfølgelig bliver en svær mental opgave, siger han.

De omkring 1900 billetter til finalekampen i Gudmehallerne blev udsolgt på bare to minutter, så opbakningen er stor, og forventningerne høje.

- Men jeg synes, at spillerne har været dygtige til gennem hele sæsonen at fokusere på det, vi kan gøre noget ved, nemlig præstationerne. Så jeg føler godt, at vi kan vinde, siger Krickau.

Den første finalekamp endte med en GOG-sejr på 33-30, og det skete især efter en imponerende indsats fra storskytterne Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke, der tilsammen scorede 21 af fynboernes mål.

Skal guldmedaljerne sikres torsdag, skal de to igen spille på højt niveau, og så skal holdet forsøge at mindske nogle af de fejl, der blev lavet i den første kamp i Aalborg, mener træneren.

- Vi var meget effektive, og vi havde nogle flotte individuelle præstationer, men vi synes ikke, at vores forsvarsspil og returløb var på et særligt godt niveau, så på den måde er der masser af ting at tage fat på, siger han.

Også GOG-keeper Ole Erevik, der tidligere har spillet fire år i Aalborg, tror, at det især er vigtigt, at nordjyderne ikke får lov til at løbe fra GOG.

- Aalborg har på det seneste været rigtig dygtige i kontrafasen. Det gjorde også ondt på os i den første kamp.

- Men kan vi få stoppet det, så synes jeg, at vores muligheder ser endnu bedre ud, end de er i udgangspunktet. Vi har klart flest strenge at spille på, siger nordmanden, der i 2013 vandt DM-guld med Aalborg.

Finalekampen mellem GOG og Aalborg fløjtes i gang klokken 20.30 torsdag aften.

Ender den uafgjort eller med sejr til GOG, så kan fynboerne hæve trofæet. Vinder Aalborg, skal finaleserien ud i en tredje og afgørende kamp.