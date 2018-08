Kragh og Würtz Schmidt kører i top-10 i Holland

Østrigeren Gregor Mühlberger (Bora) skrev sig lørdag ind efter Magnus Cort (Astana) på sejrslisten i 2018-udgaven af World Tour-løbet Binckbank Tour, mens to danskere benyttede lørdagens etape til at køre i top-10.

I en begivenhedsrig finale på 6. etape kørte Bora-rytteren fra de øvrige favoritter og snuppede etapesejren i det hollandske etapeløb.

Sunweb-danskeren Søren Kragh Andersen kørte i mål på syvendepladsen, mens Mads Würtz Schmidt (Katusha) blev nummer ti.

Kragh ligger på fjerdepladsen før sidste etape søndag. Matej Mohoric (Bahrain Merida) fører løbet.

En gruppe på fire mand fik med møje og besvær vristet sig fri af feltet nogle timer tidligere, og de var en overgang mere end fire minutter foran feltet.

Da der var godt 50 kilometer tilbage af den 182 kilometer lange rute, blev løbet for alvor åbnet. Store navne som Yves Lampaert (Quick-Step) og Greg Van Avermaet (BMC) forsøgte sig, og Würtz Schmidt blandede sig også.

På det tidspunkt var det oprindelige udbrud hentet, og i stedet lykkedes det LottoNL-Jumbos Timo Roosen og Boras Maciej Bodnar at slå et lille hul.

De to fik følgeskab af en stribe af løbets profiler, og med ti kilometer igen stak Lotto Soudals Tim Wellens så alene afsted med målstregen i Sittard-Geleen i sigte.

Længere bagved forpurrede et styrt Michael Valgrens (Astana) chancer for at klatre højt op i klassementet, hvor han før lørdagens etape lå på 30.-pladsen.

Wellens blev hentet af en gruppe, som langsomt voksede. Her var Gregor Mühlberger iblandt, og han nød godt af, at de øvrige havde trætte stænger.

Fra spids kørte han fra dem og tog etapesejren, mens Søren Kragh slog et lille hul til resterne af feltet og tog et par sekunder, der sendte ham op på fjerdepladsen.

Foruden Mohoric skal Kragh forbi holdkammeraten Michael Matthews og Roompot-hollænderen Taco van der Hoorn, hvis han vil vinde etapeløbet samlet. Danskeren er 34 sekunder efter førstepladsen.