Kræft i næsen holder badmintonstjerne fra banen

Lee Chong Wei er under behandling for kræft i næsen. Den malaysiske stjerne har ikke spillet siden juli.

Det er kræft i næsen, der siden juli har holdt badmintonstjernen Lee Chong Wei fra at konkurrere med Viktor Axelsen og resten af verdenseliten.

Den 35-årige badmintonspiller fra Malaysia modtager aktuelt behandling for kræft i Taiwan.

Det skriver Det Malaysiske Badmintonforbund (BAM) i en pressemeddelelse, som Lee Chong Wei har delt på sin Facebook-profil.

- Som følge af de seneste skriverier kan BAM bekræfte, at Lee Chong Wei er blevet diagnosticeret med et tidligt stadie af næsekræft.

- Lee Chong Wei er i øjeblikket i Taiwan for at modtage behandling, og jeg kan med glæde informere om, at han responderer godt på behandlingen, lyder det blandt andet i meddelelsen, der er underskrevet af BAM's præsident.

Lee Chong Wei ligger aktuelt nummer fire på verdensranglisten.

Ved VM for cirka to måneder siden var han seedet som nummer to, men måtte trække sig før sin kamp i første runde på grund af vejrtrækningsproblemer.

Han var derfor senest i aktion i begyndelsen af juli, da han tabte semifinalen i Indonesia Open til Kento Momota.

Lee Chong Wei har igennem en lang årrække været en af klodens bedste badmintonspillere, men er også kendt som en evig nummer to.

Han har således tabt de seneste tre OL-finaler, og i tillæg har han tabt tre VM-finaler.