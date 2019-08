Kovac sender undskyldning til Guardiola for jagt på angriber

Bayern Münchens cheftræner, Niko Kovac, har i et telefonopkald til Manchester City-manager Pep Guardiola undskyldt for offentligt at have udtalt sig om et muligt klubskifte for City-angriberen Leroy Sane.

Det fortalte han på et pressemøde onsdag.

Kovac havde udtalt, at han var fortrøstningsfuld i forhold til muligheden for, at en aftale om den 23-årige spillers mulige fremtid i Tyskland kunne nås.

Bayerns bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, sagde efterfølgende, at de offentlige kommentarer fra Kovac "ikke hjalp forhandlingerne".

- Jeg har ringet til Pep Guardiola og sagt undskyld til ham, fordi det var for offensivt. Det holder jeg mig fra at gøre i fremtiden, lyder det fra Kovac.

Pressemødet blev holdt efter Bayerns nederlag til Tottenham onsdag aften.

I sidste uge udtalte Pep Guardiola sig direkte om Sanes mulige klubskifte. Han opfordrede Sane til at blive i Manchester City, efter at angriberen havde scoret to gange i Citys 6-1-sejr over Hongkong-klubben Kitchee.

- Han er en person, jeg sætter stor pris på, jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han har store muligheder for at udvikle sig og blive mere forbundet i spillet, sagde City-manageren om Leroy Sane.

- Vi vil have ham, vi ser gerne, at han bliver. Det er grunden til, at han i mere end et år har haft et tilbud om at forlænge sin kontrakt.

Tyskfødte Sane, der er offensiv midtbanespiller hos Manchester City, har været i klubben siden 2016.

- Ud over det er det ikke i mine hænder, det er ham, der skal beslutte sig. Hvis han vil blive og nå en ny aftale, så er det godt. Hvis han vil væk, så må vi finde ud af det, tilføjede Guardiola i sidste uge.

- Jeg håber, han bliver.