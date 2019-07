Korte etaper har givet Mørkøv ny luft før sprinternes VM

Michael Mørkøv drømmer om at køre Elia Viviani til en prestigefyldt sejr på Champs-Élysées søndag aften.

For de fleste ryttere er sidste Tour de France-etape en formalitet, en hyggelig tur i en afslappet stemning, som blot skal overstås, inden tre ugers strabadser endegyldigt er forbi.

Men for Michael Mørkøv er de afsluttende rundture på Champs-Élysées søndag aften alvor.

Han skal gøre alt for at køre sin holdkammerat Elia Viviani i stilling til en ekstremt prestigefyldt spurtsejr på den parisiske pragtboulevard.

- Min store drøm er at køre Elia Viviani til en etapesejr på Champs-Élysées. Som jeg sagde til ham, da han blev slået i Nimes: Skide være med det. Hvis vi tager den i Paris, så er der ikke nogen, der husker det, siger Michael Mørkøv.

Der er lagt op til et nyt opgør mellem rivalerne Viviani, Dylan Groenewegen og Caleb Ewan på en etape, der stort set altid ender i en massespurt.

- Det er sprinternes VM. Og det er også et verdensmesterskab for mig som leadoutman. Det er nok den massespurt, der er flest øjne rettet på, så det er en stor drøm at kunne vinde, siger Mørkøv.

Han har brugt mange kræfter i Tour de France, hvor han i mange dage skulle arbejde for at holde holdkammeraten Julian Alaphilippe i den gule førertrøje.

Det har kunnet mærkes, især i de seneste dage, så den 34-årige dansker er bestemt ikke utilfreds med, at dårligt vejr forkortede etaperne fredag og lørdag.

- Jeg var virkelig presset på 18. etape, hvor jeg endte alene efter mange dages hårdt føringsarbejde.

- Hvis ikke de sidste to etaper var blevet forkortet, skulle man nok ikke forvente, at jeg ville komme til Paris med særlig meget overskud, siger Michael Mørkøv.