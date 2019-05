Kontraktforlængelse: SønderjyskE-veteran tager et år mere i trøjen

- Johan har udvist stor loyalitet over for klubben i mange år, og det har han også gjort i denne situation, hvor han har gjort det tydeligt, at det klart er SønderjyskE, der er førsteprioriteten. Den loyalitet fortæller meget om Johans betydning i klubben, siger Hans Jørgen Haysen.

- Med den sæson, vi går ind i efter sommerferien, bliver det en krig, hvor der er behov for spillere, der kan holde hovedet koldt. Når de samtidig har et niveau, som Johan har, så giver det bare rigtig god mening at fortsætte samarbejdet, mener Haysen.

Sportschefen glæder sig over, at han har en af kulturbærerne til rådighed i den kommende sæson, hvor tre hold rykker direkte ud af superligaen.

- Han er tilbage på det niveau, hvor han var, inden han tog til Australien, og især i forårets vigtige kampe kunne vi se hans store kvaliteter. Han havde en afgørende rolle, da vi spillede de vigtige kampe, og han tog et stort ansvar, da vi reddede os. Han er ikke kun en stærk spiller, men han udviser også et lederskab, der gør, at andre på holdet kan læne sig op ad ham, siger Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Torsdag offentliggjorde superligaklubben, at offensivspilleren har forlænget sin aftale med yderligere et år.

Der er mere i kroppen

Da Glen Riddersholm for nylig udtalte til JydskeVestkysten, at han gik efter spillere, der havde prøvet at spille med i toppen, talte han primært om tilgange. Nu har cheftræneren fået forlænget med en spiller i klubben, der var med, da SønderjyskE vandt sølv.

Og selv føler veteranen, at der er mere end et år tilbage i benene.

- Der er to primære grunde til, at jeg har valgt at forlænge. For det første føler jeg, at kroppen er til et år mere. Jeg føler mig helt klar, og jeg føler mig mere fit end i flere år, efter jeg kom gennem foråret uden nævneværdige problemer og skader, udtaler Absalonsen.

- For det andet synes jeg, at det er spændende at være en del af den udvikling, der er sat i gang i SønderjyskE, og det vil jeg meget gerne bidrage til. Det er spændende og forhåbentligt er det en opløftende fremtid med nye krav til spillere, klub og organisation, og det vil jeg gerne være en del af, siger Johan Absalonsen, der har scoret 31 mål i 150 kampe for de lyseblå.