Kontrakt rives over: Oti er færdig i EfB

Esbjerg fB og ghanesiske Emmanuel Oti Essigba bryder kontrakten, idet potentialet ikke er blevet forløst under opholdet i EfB og spilletiden ligeledes har været knap, forklarer sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Oti har været meget skadesplaget og derfor har vi ikke fået forløst det potentiale, vi ved han har, hvilket vi selvfølgelig er ærgerlige over. Det er ingen hemmelighed, at han af den grund har været langt fra spilletid på det seneste, og derfor er dette en god løsning for begge parter. Nu handler det om for Oti, at blive fit og genskabe karrieren andetsteds.

- Vi vil gerne takke ham for hans tid i klubben, hvor han har været vellidt af alle. Oti er en god fyr og vi vil med garanti savne hans smittende humør i omklædningsrummet. Vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden, fortæller Jimmi Nagel Jacobsen.

Oti Essigba har kun gode ting at sige om klubben, som har betydet meget for ham.

- Det har uden tvivl været en god tid i EfB, men desværre har jeg ikke kunne nyde det, jeg elsker allermest grundet skader. I løbet af de svære tider på sidelinjen, har fansene dog støttet mig, og især John Lammers har været vigtig. Jeg kommer til at savne alle i og omkring klubben, og jeg vil gerne takke alle, for at have været en så vigtig del af mit liv, fortæller Oti Essigba.